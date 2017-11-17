Мурманские старшеклассники примут участие в арт-встрече «Все начинается с театра»

21 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках всероссийской недели «Театр детям и юношеству» пройдет арт-встреча с молодежной театральной студией «Катарсис».

Студия создана в 2001 году и объединяет школьников и подростков от 10 до 17 лет. Коллективом руководит педагог Татьяна Николаевна Малкова. Юные артисты покажут музыкально-поэтический моноспектакль по произведениям поэтов: Роберта Рождественского, Уильяма Шекспира, Имантаса Зиедониса и других авторов. На встречу приглашаются старшеклассники школ города Мурманска.