Мурманские студенты обсудили дизайн-проекты благоустройства общественных территорий

Продолжаются стратегические сессии, организованные в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с представителями мурманского студенчества принял участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

На выставке в ГДЦ «Арктика» молодые люди ознакомились с 19 эскизами благоустройства общественных территорий. Андрей Сысоев напомнил присутствующим о том, с чего начиналась реализация программы «Формирование комфортной городской среды» и на каком этапе проекты находятся сейчас.

— Благоустраивать общественные территории мы в Мурманске стали задолго до того, как была сформирована программа «Формирование комфортной городской среды». Теперь с федеральной поддержкой продолжать эту работу будет значительно легче, — отметил Андрей Сысоев. — Более того, проект предусматривает обязательное участие самих граждан в выборе мест благоустройста. Все это делается, чтобы мурманчане могли осознать свою сопричастность к развитию места, где они живут, тех зеленых зон, которые они видят каждый день, где они проводят свободное время.