Мурманские студенты повысили свою потребительскую компетентность

В центре правовой и социальной информации Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялась встреча с ведущим специалистом - экспертом отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Анной Александровной Миловидовой.

Гостья библиотеки осветила тему «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». По мере глобального развития электронной коммерции и вовлечения в неё всё большего числа пользователей сети Интернет возрастает потребность в формировании знаний потребителей данных услуг. Специалист рассказала студентам Мурманского колледжа экономики и информационных технологий об их правах в данной области. И как безопасно осуществлять приобретение товаров и услуг в сети.

Студенты задали вопросы о пути покупателя в интернет-магазине, о том, какую информацию продавец обязан выставлять на сайте торгующей организации, какие требования можно предъявлять к доставке товара.

Сотрудники библиотеки подготовили для участников мероприятия выставку по теме. Особый интерес студентов вызвали книги Марины Ильичёвой «Защита прав потребителя», Александра Макарова «Защита прав граждан в сфере медицинских услуг», а также словарь-справочник «Азбука потребителя», изданный в библиотеке.

Мурманские студенты, принимая участие в мероприятии, повысили свою потребительскую компетентность, что очень важно в эпоху формирования цифрового рынка.