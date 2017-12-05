Мурманские студенты приняли участие во втором игровом дне Открытого чемпионата вузов России

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке студенты мурманских вузов приняли участие во втором игровом дне Открытого чемпионата вузов России.

Открытый Чемпионат вузов России – традиционный ежегодный синхронный турнир, проводящийся клубом интеллектуальных игр «Аэробрэйн» Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения. На отборочном этапе, проходящем в ноябре-декабре 2017 года, команды из игроков младше 25 лет, обучающихся в одном и том же вузе, борются за право участия в финале. Каждый из трёх игровых дней отборочного этапа состоит из трёх блоков по 12 вопросов.

По итогам двух игр лидирует команда Мурманского государственного технического университета, но окончательно победитель по Мурманской области определится после подведения итогов третьего игрового дня, который пройдёт 24 декабря 2017 года.

24-25 марта 2018 года пройдёт очный финал, на который будут приглашены несколько десятков команд со всей России, а также из других стран, которые и разыграют титул победителя Открытого чемпионата вузов России.