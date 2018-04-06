Мурманские студенты стали участниками интерактивного часа чтения, посвященного творчеству Николая Васильевича Гоголя

В отделе электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в рамках часов чтения классики студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий приняли участие в мероприятии, темой которого стал жизненный и творческий путь Николая Васильевича Гоголя.

Н.В. Гоголь - великий русский писатель, автор бессмертных произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Вий», «Ревизор», «Мертвые души» и многих других прекрасных произведений. Жизненный и творческий путь Гоголя, его трагическая судьба до сих пор остаются неразгаданными.

Ребята с интересом послушали о том, что Гоголь был крайне застенчив, испытывал страсть к рукоделию, вязал на спицах шарфы, кроил сестрам платья, ткал пояса, а также обожал миниатюрные издания, любил готовить и угощать друзей варениками и галушками.

Студенты узнали рецепт приготовления одного из любимых напитков Николая Васильевича Гоголя, который он называл гоголем-моголем и часто, смеясь, говорил: «Гоголь любит гоголь-моголь!».

Участники побеседовали о взглядах и суждениях писателя, которые были порой противоречивыми. Ведь даже его современники говорили о Н.В. Гоголе: «Странный, загадочный, таинственный, но безумно талантливый».

В конце беседы второкурсники посмотрели коллекцию видеосюжетов «Николай Гоголь. Мой живой журнал», где писатель рассказывает о своей семье, переживаниях, муках и радостях творчества.

Проект "Живой журнал" представляет цикл программ - в виде дневников великих писателей и ученых, стилизованных под современные Интернет-блоги.

С помощью специальных телевизионных приемов жившие в прошлых столетиях гении русской литературы Иван Бунин, Антон Чехов, Николай Гоголь и другие общаются с современными читателями онлайн.