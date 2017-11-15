Мурманские студенты узнали о видах правонарушений и их последствиях

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для студентов 1-го курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева был проведен информационный час «Правонарушение: понятие, виды, ответственность».

Ребята познакомились с разными аспектами последствий правонарушений с точки зрения закона, рассмотрели модели противоправных ситуаций и обсудили их, а также узнали о различиях понятий «проступок» и «правонарушение», ведь правонарушитель, в зависимости от содеянного, привлекается к определенной законом ответственности. Например, уголовное наказание – это всегда серьезные ограничения. Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы, а значит, привычной обстановки, общества близких людей, возможности выбирать занятия по собственной воле.

Электронная презентация помогла в усвоении таких юридических терминов как «вина», «умысел», «неосторожность» и «вандализм». Для закрепления материала участники мероприятия ответили на вопросы викторины, разгадали кроссворд, с интересом посмотрели социальный ролик об уголовной ответственности за преступления и документальный фильм «Экскурсия в детскую колонию».