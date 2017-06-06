Мурманские улицы продолжают приводить в порядок

За чистотой на улицах заполярной столицы круглосуточно следят специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Долгая зима и затянувшаяся весна внесли в график уборки свои коррективы: рабочие одновременно очищают территории от песка, приводят в порядок зеленые зоны, обновляют дорожное покрытие. Кроме того, ведется ремонт ограждений.

Техника в парке «Управления дорожного хозяйства» является универсальной и легко адаптируется для работы в различных погодных условиях.

– Машины уже переоборудованы в соответствии с летним периодом и активно эксплуатируются на городских улицах, – рассказал и.о. ведущего инженера муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Алексей Хамидолов. – В это время года используются специальные щетки, вакуумный очиститель и поливомоечная система.

В зону очистки попадают не только дороги, но и тротуары, лестницы. Уборку производят как с помощью специальной техники, так и вручную.