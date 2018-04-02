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Мурманская область. Арктика02.04.18 17:41

Мурманские волонтёры готовят подарки ветеранам

В Центре развития волонтёрского движения проходит ежегодная акция «Подарок ветерану», приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для волонтеров Центра организованы мастер-классыпо изготовлению подарочных блокнотов на магнитной основе в технике скрапбукинг, которые будут торжественно вручены ветеранам Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы. Всего планируется изготовить 200 уникальных блокнотов.

— Официальный муниципальный штат волонтеров Победы базируется в Центре развития волонтерского движения, — рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. — Наши волонтеры участвуют во всех традиционных мероприятиях, таких как акция «Георгиевская ленточка», Вахта Памяти, встречи с ветеранами, поздравления, выезд в Долину Славы, шествие и митинг в День Победы.

— Подготовка к Дню Победы идет круглый год, — отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. — Меня приятно удивило, что в Центре собирается разновозрастная молодёжь — школьники, студенты мурманских вузов. Их объединяет любовь к общему делу. Но главное, что в сегодня в Центре волонтерского движения идет патриотическая работа, сохранение памяти, традиций.

Со 2 апреля все желающие присоединиться к акции «Подарок ветерану» могут прийти в Центр развития волонтерского движения, чтобы своими руками создать сувенир, как символ благодарности тем, кто подарил нам возможность жить в мире, защищал Родину, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны.

Акция продлится до 30 апреля 2018 года.

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