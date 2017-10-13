Мурманская область. Арктика13.10.17 09:59
Мурманские воспитатели обсудят вопросы взаимодействия с семьями
17 октября в 10.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел педагогического общения) состоится День специалиста «Сотрудничество дошкольных образовательных организаций с семьей».
В мероприятии примут участие воспитатели дошкольных образовательных организаций – слушатели курсов Института развития образования. Участники обменяются опытом работы по заданной теме, познакомятся с профессиональной литературой на выставке, подготовленной специалистами библиотеки, а также прослушают лекцию специалиста Института развития образования Натальи Дубровиной, которая проведет консультацию по методике организации работы с семьями и ответит на вопросы слушателей.
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