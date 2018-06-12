Мурманские юнармейцы прошли курс боевой подготовки в арктической бригаде Северного флота

Сегодня в посёлке Алакуртти состоялась торжественная церемония награждения юнармейцев, прошедших программу лагерного сбора юнармейцев на базе отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота. На плацу соединения школьникам были вручены подарки и значки. Заместитель командира бригады по работе с личным составом подполковник Владимир Шлыков поздравил юнармейцев с успешным преодолением всех трудностей начальной военной подготовки и выразил уверенность, что подобные сборы станут традиционными. Арктическая бригада Северного флота готова организовывать их каждое лето.

В течение нескольких дней юнармейцы проживали в палаточном городоке, выполняли мероприятия распорядка дня аналогичные занятиям арктических мотострелков, включая утреннюю физическую зарядку и вечернюю поверку.

Питание ребят было организовано на полевой кухне. На базе арктической бригады они прошли начальную военную подготовку. Были проведены занятия по физической, строевой, огневой и тактической подготовке.

Как сообщает пресс-служба СФ, по завершении летнего лагеря юнармейцы сдали зачёты по пройденному материалу и нормативы комплекса «Готов к труду и обороне!».