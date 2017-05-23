24 мая в центре Мурманска вносятся изменения в организацию дорожного движенияДля доверчивых россиян кибермошенники приготовили новую «приманку»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.05.17 17:36

Мурманские знатоки хотят попасть в телеверсию «Что? Где? Когда?»

Мурманская молодёжь - самая талантливая, спортивная и интеллектуальная.   Заполярные команды по игре «Что? Где? Когда?» показывают высокие результаты на международных турнирах, чем, конечно же, родной  прославляют город.

В Санкт-Петербурге прошёл XVII чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» - крупнейший и самый престижный турнир по спортивной версии знаменитой игры. В этом году в Чемпионате приняли участие 89 команд из 27 городов России. Мурманская команда «Норманны» участвовала в турнире уже в восьмой раз. Норманны стали единственной региональной командой Северо-Запада РФ, сумевшей напрямую пробиться в число участников. По итогам турнира мурманские знатоки заняли 55 место. Победителем чемпионата России стала московская команда «Борский корабел» - лидер спортивного «Что? Где? Когда?»  двух последних лет. На втором месте - «Рабочее название» из Санкт-Петербурга, в которой играет бывший «норманн» Сергей Коновалов. Еще один мурманчанин, Николай Порцель, занял пятое место в составе другой петербуржской команды «Призраки Коши».

Впереди мурманчан ожидают международный фестиваль «Эйлатиада» в Израиле и чемпионат мира по «Что? Где? Когда?», который пройдет в ноябре 2017 года  в Астане (Казахстан). Команда «Норманны» благодарит администрацию города Мурманска, которая уже несколько лет поддерживает команду как организационно, так и финансово.

- Мы гордимся успехами и победами наших ребят. И, конечно, поддерживаем наших знатоков и вместе стремимся к тому, чтоб команда «Норманны», уже как сборная Мурманска, принимала участие в телевизионных играх «Что? Где? Когда?»  в Москве на «Первом канале», - говорит председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Татьяна Печкарева.

Отбор в телевизионную серию игр «Что? Где? Когда?»  пройдёт в начале 2018 года.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРейтинговое голосование «Единой России» заставило участников поволноваться
-Слово не воробей...Арктики не будет – её заменят опорные зоны
-Нам интересно Ваше мнение
17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовало: 500 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Открытая студия: ЕГЭ». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ апреле розничная торговля перестала снижаться - впервые с начала 2015 годаЗарплата у россиян стала больше, а реальные денежные доходы - меньше-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 45 копеек, доллара – почти на 6 копеекДоллар пошёл на повышение-PRO ЭнергетикуЭнергетики региона готовы к пропуску паводковых водКоманда Апатитской ТЭЦ стала победителем соревнований оперативного персонала ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПрофильная рабочая группа обсудила перспективные варианты обращения с отдельными видами отходов в Мурманской областиПлановые отключения в Мурманске на 23 мая-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения