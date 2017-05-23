Мурманские знатоки хотят попасть в телеверсию «Что? Где? Когда?»

Мурманская молодёжь - самая талантливая, спортивная и интеллектуальная. Заполярные команды по игре «Что? Где? Когда?» показывают высокие результаты на международных турнирах, чем, конечно же, родной прославляют город.

В Санкт-Петербурге прошёл XVII чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» - крупнейший и самый престижный турнир по спортивной версии знаменитой игры. В этом году в Чемпионате приняли участие 89 команд из 27 городов России. Мурманская команда «Норманны» участвовала в турнире уже в восьмой раз. Норманны стали единственной региональной командой Северо-Запада РФ, сумевшей напрямую пробиться в число участников. По итогам турнира мурманские знатоки заняли 55 место. Победителем чемпионата России стала московская команда «Борский корабел» - лидер спортивного «Что? Где? Когда?» двух последних лет. На втором месте - «Рабочее название» из Санкт-Петербурга, в которой играет бывший «норманн» Сергей Коновалов. Еще один мурманчанин, Николай Порцель, занял пятое место в составе другой петербуржской команды «Призраки Коши».

Впереди мурманчан ожидают международный фестиваль «Эйлатиада» в Израиле и чемпионат мира по «Что? Где? Когда?», который пройдет в ноябре 2017 года в Астане (Казахстан). Команда «Норманны» благодарит администрацию города Мурманска, которая уже несколько лет поддерживает команду как организационно, так и финансово.

- Мы гордимся успехами и победами наших ребят. И, конечно, поддерживаем наших знатоков и вместе стремимся к тому, чтоб команда «Норманны», уже как сборная Мурманска, принимала участие в телевизионных играх «Что? Где? Когда?» в Москве на «Первом канале», - говорит председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Татьяна Печкарева.

Отбор в телевизионную серию игр «Что? Где? Когда?» пройдёт в начале 2018 года.