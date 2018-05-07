Мурманским лицеистам рассказали о подвиге Сафонова

Сегодня в Мурманском международном лицее (пр. Ледокольный, 23) состоялось очередное заседание исторической гостиной, посвященной памяти дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

Борис Сафонов – советский лётчик-истребитель, первый дважды Герой Советского Союза, заслуживший это звание в ходе Великой Отечественной войны. Всего за время боевых действий Борис Сафонов совершил 234 боевых вылета, сбил лично 20 вражеских самолётов и пять в составе группы.

Историческая гостиная реализуется в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» и проводится не впервые. В различных форматах встречи проходили на атомном ледоколе «Ленин», на базе Нахимовского училища, Краеведческого музея. Были и выездные заседания - в школах.

- Педагоги и воспитанники лицея проводят большую работу по патриотическому воспитанию, изучению исторических фактов, особенно тех, которые касаются защиты Советского Заполярья, - рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. -Знаково, что встреча состоялась в канун празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая лицеисты пройдут в колонне «Бессмертного полка».

Гражданам, желающим присоединиться к шествию «Бессмертный полк» в составе организованной колонны, необходимо 9 мая с 9.30 до 10.00 с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны прибыть к месту построения колонны к зданию Правительства Мурманской области (проспект Ленина, 75¸ 3 подъезд - со стороны улицы Карла Маркса).