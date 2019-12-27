Мурманским организациям творческих союзов вручили региональные награды

Заместитель губернатора Роман Дурягин провёл традиционную предновогоднюю встречу с руководителями мурманских организаций творческих союзов Российской Федерации. Подводя итоги года, заместитель главы региона напомнил, что в завершение Года театра в середине декабря состоялось долгожданное событие – после капитального ремонта Мурманский театр кукол обрел собственное здание. В регионе открыты три модельные библиотеки и два виртуальных концертных зала. В 2020 году при финансовой поддержке Минкультуры России буден сдан драматический театр.

Также в 2019 году проходили новые премьеры и концерты, конкурсы и фестивали, выставки и мастер-классы, гастроли ведущих исполнителей и творческих коллективов, спектакли в рамках обменных гастролей и Всероссийского театрального марафона. В течение года 9 из 10 жителей Мурманской области хотя бы раз побывали в музее и театре, филармонии и библиотеке. Такие высокие показатели во многом связаны со стартом национального проекта «Культура».

«Наступающий год знаменателен празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В программу включены различные мероприятия как дань памяти, почтения и признательности тем, кто ценою крови и здоровья, а часто и самой жизни отстоял нашу Родину, внес неоценимый вклад в Великую Победу. Уверен, что совместными усилиями учреждений культуры, представителей творческих союзов лучшие традиции будут не только сохранены, но и приумножены», – подчеркнул Роман Дурягин.

В беседе с руководством творческих союзов заместитель главы региона обсудил актуальные вопросы организации выставок и фестивалей в наступающем году, порядок премирования лучших писателей, актеров, художников, архитекторов региона.

По поручению главы региона Роман Дурягин вручил памятные дипломы лауреатам премии губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства». В этом году премии удостоены писатель Илья Виноградов, художник Дмитрий Новицкий, художник-бутафор Мурманского областного театра кукол Надежда Дерёва, артистка Мурманской областной филармонии Екатерина Охраминская.