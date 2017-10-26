Мурманским полицейским перед отправкой в Северо-Кавказский регион рассказали об обычаях и традициях народов Кавказа

Перед собравшимися выступил член общественного совета при УМВД России по Мурманску, председатель мусульманской религиозной общины Мурманска и Мурманской области Раил Биккиняев. Сводный отряд полицейских Мурманской области в настоящее время проходит комплексную подготовку перед командировкой в Северо-Кавказский регион.

В ходе сборов в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области стражи порядка укрепляют знания по морально-психологической, правовой, огневой, тактико-специальной подготовке и другим дисциплинам. Кроме того, полицейские изучают общие, экономические и исторические сведения о месте их предстоящего пребывания, административно-территориальное деление региона, обычаи и традиции проживающих там народов.

Раил Биккиняев рассказал мурманским полицейским об истории, традициях и обычаях мусульманского народа. В своем выступлении он подчеркнул, что эта информация будет полезна для присутствующих в зале не только в познавательном, но и в практическом плане, поскольку сотрудники полиции в служебной командировке будут напрямую общаться с местными жителями. На встрече присутствовало около 70 человек личного состава различных подразделений полиции.

Подготовленный информационный материал вызвал интерес слушателей. Полицейские активно участвовали в общении, задавали вопросы. Встреча закончилась словами доброго напутствия и пожеланиями правоохранителям достойно и без потерь выполнить свои служебные задачи.