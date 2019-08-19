Мурманским школьникам рассказали о подвиге Полярной дивизии

Сегодня в МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев вместе с коллегами — режиссером Андреем Сычевым и скульптором Александром Арсентьевым провели для воспитанников летнего оздоровительного лагеря историческую гостиную, посвященную подвигу воинов Полярной дивизии.

Вниманию юных мурманчан был представлен исторический фильм, Александр Арсентьев показал фотографии макета будущего памятника Полярной дивизии. Сейчас в мастерской Александра Арсентьева, заканчивает свою работу форматорщик Владимир Конон. Сам монумент будет отливаться в бронзу в городе-герое Смоленске.

- С инициативой создания памятника воинам Полярной дивизии выступила общественная организация содружества городов-героев «Мурманск - Город-Герой». Идею поддержали мурманчане, - рассказал Михаил Белошеев. - Многие памятники в городе-герое Мурманске строились на средства, пожертвованные горожанами, предпринимателями и предприятиями города. Сейчас сбор средств еще продолжается.

Мемориальный объект планируется установить к 9 мая 2020 года на аллее имени Полярной дивизии, расположенной в северной части проспекта Героев-североморцев.

Полярная дивизия народного ополчения из трудящихся города Мурманска и области была сформирована в сентябре 1941 года. В нее вошли более 10 тысяч добровольцев - судоремонтников, железнодорожников, портовиков, рыбаков, работников городских учреждений. Воины Полярной дивизии мужественно защищали родную землю и остановили врага на подступах к Мурманску.