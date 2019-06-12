Мурманский ансамбль танца «Радость» стал финалистом конкурса «Танцемания»

Заочный отборочный этап хореографического онлайн-конкурса «Танцемания» прошёл с 20 февраля по 15 мая. Среди более 1500 участников – ансамбль танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманские танцоры вошли в число наиболее интересных творческих коллективов и получили приглашение выступить в финале.

Финалы конкурса «Танцемания» пройдут в четырех городах России. Мурманская «Радость» поборется за Гран-При в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября.

Организатор конкурса – Международный Совет по Танцу CID с/o UNESCO. Это единственная официальная организация, которая объединяет важные международные, национальные и местные организации, а также представителей танцевальной культуры более 170 стран. CID является официальным партнером UNESCO, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.