Мурманский центр занятости продвигает альтернативные варианты трудоустройства инвалидов

В ГОБУ «Центр занятости населения города Мурманска» подведены итоги работы по трудоустройству инвалидов в 2017 году. Создано 40 новых оборудованных (оснащенных) рабочих мест. Уровень трудоустройства лиц с инвалидностью в Мурманском центре занятости впервые превысил 42%.

Успехи достигнуты в продвижении альтернативных программ по выполнению квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов - аренда рабочих мест и производственный заказ. Мурманский Центр занятости первым в России стал успешно продвигать данные программы. Они помогают соблюдать закон о квотировании для предприятий и организаций, по объективным причинам неимеющим возможности создать рабочие места для граждан с инвалидностью.

Потребовалось два года, чтобы проведенная специалистами службы занятости разъяснительная работа среди работодателей города Мурманска дала положительный результат. В ближайшее время будут подписаны договоры на размещение производственного заказа или аренды рабочих мест с двумя градообразующими предприятиями областного центра – ПАО «Мурманский морской торговый порт» и ПАО «Мурманский транспортный филиал ГМК «Норильский никель». Таким образом, работой будут обеспечены более 20 инвалидов, а предприятия выполнят квоту.

Мурманский центр занятости продолжит в 2018 году работу по продвижению альтернативных вариантов выполнения квоты с целью обеспечить занятость слабозащищенных категорий граждан.