Мурманский детский сад № 97 отметил 50-летие

С юбилеем коллектив учреждения поздравила депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Таран.

— Сегодня детский сад № 97 — один из лучших в столице Заполярья. Здесь работает высокопрофессиональный коллектив, 80 % педагогов имеют первую и высшую категории, — отметила Антонина Таран. — Детский сад занимает призовые места на городских и областных конкурсах. Здесь реализуются инновационные проекты, созданы отличные условия для инклюзивного образования. Я поздравляю весь коллектив с юбилеем и желаю им творческих успехов, дальнейшего развития и как можно больше детских улыбок.

— У нас очень творческий коллектив. Наши педагоги постоянно интересуются методиками, применяют новые технологии, — рассказала заведующая МАДОУ г. Мурманска № 97 Галина Галыгина. — На базе детского сада функционирует первая в Мурманске билингвальная группа, в которой дети обучаются на двух языках — английском и русском.

В учреждении оборудована современная студия рисования песком, где проводятся занятия по дополнительной образовательной программе инклюзивного образования детей, разработанной творческим коллективом. Кроме того, детский сад является стажерской площадкой ГАУ ДПО МО «Институт развития образования», Мурманского педагогического колледжа, Мурманского арктического государственного университета.