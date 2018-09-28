Мурманский детский сад «Брусничка» сегодня отмечает 40-летие

Депутаты Совета депутатов города Мурманска посетили праздничный концерт в честь юбилея.

Дошкольное учреждение посещают более 300 маленьких мурманчан от полутора до семи лет. В детском саду созданы уникальные условия, направленные на развитие способностей каждого ребенка. И воспитанники и воспитатели всегда в списке победителей фестивалей и конкурсов различных уровней.

– У воспитателей золотые руки, красоту в детском саду создают именно они. Я всех поздравляю с юбилеем, желаю и дальше держать марку, будьте счастливы, и пусть у вас все сложится, – пожелала временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

Детский сад № 19 – пилотная площадка по подготовке к введению в действие федеральных государственных стандартов в дошкольных учреждениях. Также он активный участник проекта по развитию физкультуры и спорта в городе Мурманске.

– Детский фитнес – гордость нашего учреждения. Эта услуга удостоена серебряного знака качества «Сто лучших товаров России», – отметила заведующая МАДОУ № 19 «Брусничка» Ирина Павлова. – Команда педагогов по фитнес-аэробике без преувеличения лучшая в городе.