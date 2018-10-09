Мурманский драматический театр Северного флота переносит премьеру и открытие сезона

В связи с трагической гибелью главного героя предстоящего премьерного спектакля по пьесе Б.Шоу «Пигмалион», ведущего артиста Алексея Гудина, запланированные на 13 и 14 октября спектакли ОТМЕНЯЮТСЯ. Премьера переносится на неопределенный срок.

Отрытие 84-го театрального сезона переносится на 20 октября (субботу). Репертуарный план театра на октябрь будет скорректирован.