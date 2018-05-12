Мурманский Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает на выставку цветущих комнатных растений «Цветущий май»

13 мая с 11.00 до 17.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3, Танцевальный зал) пройдет выставка цветущих комнатных растений «Цветущий май».

На выставке, участники любительского объединения цветоводов-коллекционеров «Многоцветие Севера», представят цветущие комнатные растения.

Мурманчане смогут увидеть, как цветут узамбарские фиалки, стрептокарпусы, любимые всеми пеларгонии. Богатой листвой и пестрой окраской гостей порадуют декоративно-лиственные бегонии, колеусы и эписции.