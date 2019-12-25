Мурманский филармонический оркестр отметил 20-летний юбилей праздничным концертом

История коллектива началась в конце крайне нестабильных 90-х годов прошлого века, когда в Мурманск был приглашён молодой дирижер из Великобритании Дамиан Йорио, по его выражению, «для создания коллектива европейского уровня». В октябре 1999 года объявили набор музыкантов-струнников, а спустя всего два месяца - 25 декабря - в зале филармонии состоялся первый концерт оркестра.

Создание оркестра положило начало сотрудничеству филармонии с Норвежской национальной оперой. И малознакомый до этого северянам жанр оперы с каждым годом стал завоевывать все больше поклонников.

С участием норвежских солистов при аншлагах состоялись премьеры опер «Тоска», «Травиата», «Евгений Онегин», «Богема», «Пер Гюнт», «Мадам Баттерфлай», «Бал-маскарад», а также 4-х опер, поставленных филармонией самостоятельно, с участием мурманских, московских и питерских вокалистов.

Сейчас оркестр, в штате которого 30 музыкантов, работает с приглашенными дирижерами, за прошедшие годы он выступил под управлением 42-х дирижеров из более чем 20 стран мира. В год коллектив представляет девять новых программ, а сам факт его существования служит меткой определенного уровня культурного развития региона.

Дамиан Иорио, руководивший оркестром первые шесть лет, сделал прекрасную международную карьеру, но в этот вечер он снова встал за дирижерский пульт в Мурманске, чтобы исполнить произведения Чайковского, Моцарта, Бизе и Бетховена.