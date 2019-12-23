Мурманский филармонический оркестр отметил свое 20-летие праздничным концертом

Праздничный концерт из шедевров мировой музыки дал Мурманский филармонический оркестр в честь своего 20-летия. Перед началом концерта музыкантов поздравил заместитель главы региона Роман Дурягин. «Не каждый регион может похвастаться таким замечательным оркестром. Свой юбилей коллектив встречает в обновленном реконструированном здании филармонии, в зале с превосходной акустикой, современным интерьером, звуковым и световым оборудованием. Желаю вам новых творческих высот», – сказал Роман Дурягин.

Заместитель главы региона вручил концертмейстеру оркестра Евгению Попову памятный адрес губернатора Мурманской области, в котором выражены благодарность и признательность за большой вклад в сохранение и развитие культуры Мурманской области и в связи с 20-летием со дня основания оркестра.

«Дорогие друзья! Вы, без сомнения, являетесь хранителями культуры Кольского края, и все эти годы не перестаете радовать северян лучшими образцами музыкальной классики, отдавая весь свой талант, знания и душу искусству. Ваше творчество – пример бережного и трепетного отношения к традициям и открытости для поиска и экспериментов, а секрет неизменной зрительской любви к вам – в вашей самоотдаче, искренности и доверии к публике, в преданности своему делу», – также сказано в адресе.

За дирижерский пульт встал горячо принятый заполярной публикой Дамиан Йорио – известный британский дирижер, 20 лет назад стоявший у истоков становления оркестра и руководивший коллективом с 1999 по 2005 годы. В концерте приняли участие тенор Роман Арндт и меццо-сопрано Галина Сидоренко. Программа состояла из произведений Моцарта, Чайковского, Бизе и Бетховена.