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Мурманская область. Арктика16.01.20 12:55

Мурманский филиал АО «Управление отходами» в прошлом году вывез более 270 тысяч тонн ТКО

Более 270 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионе вывезли подрядчики Мурманского филиала АО «Управление отходами» за 12 месяцев 2019 года. Если сравнить это количество мусора с объёмом контейнеров типа «Евро», то это равнялось бы вместительности порядка 1,8 млн таких современных баков.

А если бы можно было выстроить друг за другом столько контейнеров, то расстояние бы этой цепочки составило 2507 километров, которое можно было бы условно преодолеть от мурманского кота Семена до воронежского котёнка с улицы Лизюкова, сообщает региональный оператор АО «Управление отходами».

Всего на Экотехнопарк АО «Управление отходами» в сп.Междуречье, построенного в рамках концессионного соглашения между правительством региона и АО «Управление отходами», по итогам первого года работы поступило свыше 83 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов с целью их экологически безопасной обработки и захоронения. По результатам работы мусоросортировочного комплекса (МСК) в Междуречье отобраны 732,55 тонны вторичных материальных ресурсов (ВМР), в том числе из них реализованы 645,76 тонн, большее количество из которых приходится на бутылки ПЭТ (277,45 тонны), жестяные банки (225,48 тонны) и картон (138,99 тонны).

Результаты отбора ВМР и производительность площадок по обработке ТКО, достигнутые в ходе текущей деятельности Мурманского филиала АО «Управление отходами», показывают полное соответствие производственным показателям, предусмотренным при проектировании комплекса.

По итогам года треть собранных от жителей региона коммунальных отходов прошла современную обработку, что соответствует целевым показателям национального проекта «Экология» в Мурманской области на 2019 год. Теперь ключевой задачей является увеличение к 2024 году данного показателя вдвое. А процент ТКО, направленных на утилизацию в 2019 году, уже превысил целевые значения в два раза.

В качестве приоритетных задач на второй год работы Мурманский филиал АО «Управление отходами» наметил: за счёт средств концессионера будут построены 2-я, 3-я и 4-я карты полигона ТКО и подъездная дорога к нему, завершение работы по заключению договоров с юрлицами и предпринимателями, проведение мероприятий, направленных на взыскание задолженности за услугу по обращению с ТКО, снижение количества жалоб на качество оказываемой коммунальной услуги.

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