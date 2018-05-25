Мурманский филиал Почты России выпустил к 80-летию региона специальный почтовый штемпель и открытку

В отделении почтовой связи Мурманск 183038 будет проходить гашение специальным штемпелем, который был выпущен по заказу Мурманского филиала Почты России к празднованию 80-летия со дня образования Мурманской области. Совместно с Мурманским областным отделением общества филателистов 27 мая в 10.00 состоится торжественное гашение почтовых карточек спецштемпелем «80 лет Мурманской области».

На оттиске штемпеля и почтовой карточки изображен официальный логотип 80-летия Мурманской области, который голосованием выбрали жители региона. Символы логотипа «Ноль» – обозначает земной шар, сложенный из элементов, обозначающих небо, море, снег, сопки и восходящее солнце. Волна делит графическую и текстовую части, означает дуальность мира: день-ночь, ледовитый океан – незамерзающий порт. Чайка – традиционный символ территорий, имеющих выход к морю. Цвета логотипа наполнены дыханием арктических ветров, по-северному сдержаны и неброски.

Северяне, филателисты и гости Кольского края могут посетить почтовое отделение и поставить оттиск памятного коллекционного штемпеля на почтовых конвертах, карточках и открытках для своих близких и друзей.

Спецгашение можно произвести во время работы отделения 183038 по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 82а.

Дата проставления штемпеля регулируется. Спецштемпель будет действовать до 1 июня 2018 года, после чего будет изъят из обращения.