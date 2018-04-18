Мурманский городской студенческий Совет отметил 18-летие. По традиции, праздничное мероприятие состоялось в одном из клубов города. На сегодняшний день в активе МГСС — 25 студентов мурманских вузов и колледжей.

Поздравить активных мурманчан пришли представители комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, ветераны городского студсовета и постоянные партнеры.

- За эти годы через Совет прошли более 500 активных молодых людей, которые смогли проявить себя в студенческом самоуправлении, а Совет зарекомендовал себя как эффективно работающая организация, направления деятельности которой весьма обширны - студенческое самоуправление, добровольчество, пропаганда здорового образа жизни, творчество и патриотическое воспитание, - отметила председатель комитета Татьяна Печкарева.

Благодарственные письма за активную жизненную позицию, содействие в реализации значимых мероприятий для студенческой молодежи от комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска были вручены 12 постоянным участникам традиционных проектов и конкурсов, которые ежегодно организует МГСС.

Визитными карточками МГСС являются такие проекты, как «Лучший студенческий совет», «Студенческая среда», «Студент года», «Лидер студсовета», «Студенческая свадьба», «Дорогами славы», большинство из которых существуют и успешно реализуются почти с самого основания организации.