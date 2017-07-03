Мурманский государственный технический университет перешёл в руки Министерства образования и науки РФ

С 29 июня 2017 года Мурманский государственный технический университет перешёл в ведомственное подчинение Министерству образования и науки Российской Федерации. Как сказал ректор МГТУ Сергей Анатольевич Агарков в своем выступлении на заседании ректората 29 июня 2017 года, «все баталии по поводу смены учредителя закончены».

- Сегодня официально Министерство образования и науки России стало учредителем МГТУ, – отметил ректор. – Наша задача – выстраивать стратегию развития МГТУ в рамках тех требований и того потенциала, который есть в Минобрнауки РФ, предлагая содержательную повестку и конкретные проекты, направленные на развитие университета и, прежде всего, морского (рыбохозяйственного) образования.

Ректор также обозначил основные проблемы и поставил задачи на предстоящий период: проведение приёмной кампании, обеспечение в полной мере отпускного периода работников университета, прохождение государственной аккредитации по программам аспирантуры, а также обеспечение плавательной практики курсантов.

По мнению Сергея Анатольевича Агаркова, со сменой учредителя у университета начинается новая страница его истории и то, какой она будет, «во многом зависит от нас самих, от того, насколько мы будем соответствовать современным требованиями, которые очень быстро меняются».