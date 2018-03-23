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Мурманская область. Арктика23.03.18 07:35

Мурманский колледж искусств приглашает на День открытых дверей

24 марта в Мурманском колледже искусств состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании МКИ 2018 года. Объявлен набор на следующие специальности: Теория музыки, Инструментальное исполнительство (Оркестровые духовые и ударные инструменты, Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Инструменты народного оркестра), Хоровое дирижирование, Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадное пение), Живопись, Актёрское искусство.

В Малом зале колледжа искусств состоится концерт, на котором студенты всех специальностей колледжа представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы на разных инструментах, духовой оркестр МКИ исполнит всем известный марш «Прощание славянки». Студенты и преподаватели специальности «Живопись» представят выставку учебно-творческих работ на втором этаже колледжа. Преподаватели и администрация колледжа расскажут о правилах приёма в 2018 году, учебном процессе, достижениях студентов МКИ за последние годы.

Воспитатель общежития МКИ расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей. Мероприятие будет сопровождаться мульти-медийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории МКИ.

После торжественной части абитуриенты, их преподаватели и родители, получат возможность пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов 2018 года, ознакомиться с учебными классами колледжа.

 

 

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