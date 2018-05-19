Мурманский краеведческий музей приглашает на Всероссийскую акцию «Ночь музеев»

19 мая с 18.00 до 24.00 в Мурманском областном краеведческом музее пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев. В 2018 году акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в двенадцатый раз. В этом году акция посвящена Году волонтеров в России и 80-летию со дня основания Мурманской области.

На торжественном открытии выступит ансамбль барабанщиц «Энергия ритма», а также состоится церемония награждения победителей акции «Поздравь Мурманскую область с юбилеем!».

К юбилею Мурманской области на базе временных и постоянных выставок подготовлены экскурсии, музейные занятия и викторины. Любители истории смогут посетить выставку «Великий гражданин. Прямая речь», подготовленную совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, и окунуться в эпоху 1920-1930-х гг. Также в течение вечера пройдут Краеведческий диктант, встреча с членами клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк», «Заполярный рубеж» и студенческого общественного объединения «Титовский гарнизон».

В музее будет создана интерактивная игровая зона для детей. В этот субботний вечер ребят ждут мастер-классы от цветочного центра «Розарио», от Центра раннего развития «Детвора» и Центра помощи материнству, «Музейные побродилки», а также тематические квесты «Край родной» и «Шедевры из запасников». Атмосферу праздника создадут познавательные интерактивные игры «Курс молодого бойца», «Профессии моего города», «Пиратское приключение с «Квесторией», интеллектуальная игра «60 секунд», фокусы и магия иллюзиониста Никиты Полякова.

Также эту ночь музей станет концертной площадкой для молодых музыкантов и творческих коллективов города Мурманска. Посетители услышат выступления вокального ансамбля чувашской песни «Акатуй», музыкального коллектива «Ткума» Еврейского благотворительного центра «Забота» – «Сияние Хэсэда», «Candy Jazz», «GlamMusic» и «Люди на Холме».