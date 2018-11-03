Мурманский медицинский колледж отметил 30-летие со дня образования

В Кольском районном центре культуры состоялся праздничный вечер, посвященный юбилейной дате. От имени регионального парламента коллектив колледжа поздравила председатель профильного комитата Думы Надежда Максимова.

- За эти годы в истории учебного заведения менялось многое, но неизменной оставалась главная задача — обеспечение достойными кадрами среднего медицинского персонала лечебных учреждений не только города и области, но и всей страны, - отметила в своем выступлении депутат. - Сегодня медицинский колледж — современный образовательный комплекс, который по праву может гордиться своими достижениями. Студенты принимают активное участие в общественной жизни региона. Учебное заведение уверенно идет в ногу со временем. Все это благодаря целеустремленным, активным, преподавателям - специалистам своего дела.

Особые слова признательности в этот день парламентарий выразила тем, кто работает в колледже многие годы и сохранил лучшие традиции профессионального образования, передавая из поколения в поколение свой опыт молодым кадрам.

Она пожелала всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в труде, вручила Благодарственные письма областной Думы.

К поздравлениям присоединился депутат регионального парламента Олег Минин.