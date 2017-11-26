Мурманский молодёжный хоккейный клуб «Северные хаски» проиграл «Лисам» из Санкт-ПетербургаКогда последний раз мама ругала Семёна Каурова, главу администрации ЗАТО, узнали ребятишки из детского сада «Березка»
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Мурманская область. Арктика26.11.17 15:30

Мурманский молодёжный хоккейный клуб «Северные хаски» проиграл «Лисам» из Санкт-Петербурга

Вчера в Ледовом Дворце состоялся хоккейный товарищеский матч «Вызов Арктики»: мурманский молодёжный хоккейный клуб «Северные хаски» против студенческой команды из Санкт-Петербурга «Лисы». Спортсменов, болельщиков и любителей хоккея, северян и гостей столицы Кольского Заполярья приветствовала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Наш регион славится добрыми спортивными традициями именно в зимних видах спорта: биатлон и лыжные гонки, конькобежный и горнолыжный спорт, фигурное катание и скандинавская ходьба. Конечно, этот перечень будет неполным без хоккея – игры, снискавшей миллионы поклонников и фанатов по всему миру. В Мурманской области хоккей любят, причем не только смотреть», – сказала Марина Ковтун.

Сегодня этот вид спорта развивается в регионе и на профессиональном, и на любительском уровнях. Правительство региона поддерживает хоккейное движение, создает условия для его развития и вовлечения в него всё большего числа спортсменов и любителей, добавила глава региона.

Но ни доброе напутствие губернатора, ни активная поддержка болельщиков  не спасли команду «Северных хасок» от проигрыша: 4:9 – победили гости из Санкт-Петербурга.

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