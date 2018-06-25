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Мурманская область. Арктика25.06.18 11:13

Мурманский морской рыбный порт через суд тропится остановить свою котельную

Постановлением администрация города Мурманска внесла одно-единственное изменение в своё постановление от мая 2016-го года, продлив срок эксплуатации котельной АО «Мурманский морской рыбный порт» с декабря 2018 года до мая 2019 года.

Рыбный порт, посчитав, что его права нарушены, обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском о признании этого постановления недействительным. В обоснование своих требований порт указал, что эксплуатация котельной нерентабельна и продление срока её эксплуатации повлечёт дополнительные убытки акционерного общества.

История с этой котельной, которая отвечает за теплоснабжение некоторых домов на улице Фестивальной и части Жилстроя (всего 72 объекта), началась в начале 2016 года, когда рыбный порт уведомил администрацию о намерении прекратить оказание ресурсоснабжающих услуг. По итогам длительных переговоров с городскими властями стороны достигли соглашения о прекращении деятельности котельной порта в декабре 2018 года — к тому времени город планирует ввести в строй свою котельную.

Представители администрации города ссылались на то, что постановление издано распорядительным органом в пределах своих полномочий, а ранее установленный срок вывода котельной из эксплуатации приходится на пиковый период отрицательных температур и переключение объектов теплоснабжения в этот период может привести к размораживанию систем и нарушения прав получателей услуг теплоснабжения. Схемой теплоснабжения (тоже утверждённой постановлением городской администрации) также установлено, что у вышеуказанных 72 объектов нет иных источников теплоснабжения, кроме котельной рыбного порта.

В итоге суд области принял решение об отказе в удовлетворении требований порта. Морской рыбный порт подал апелляционную жалобу на это решение, рассмотрение дела назначено на 30 июля 2018 года.

Почему это интересно? – задаётся вопросом редакция sud51.com.

После приватизации Мурманского морского рыбного порта в 2015 году новый собственник последовательно избавлялся от нерентабельных видов деятельности (включая несколько резонансных споров с некоторыми арендаторами), и, конечно, социальная нагрузка в виде содержания котельной, ему тоже не нужна. Другой вопрос в том, чем руководствовалась городская администрация, сначала устанавливая срок для вывода котельной из строя на декабрь с его отрицательными температурами, а потом продлевая срок до мая 2019 года — предельный срок, предусмотренный Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Точку в этом споре теперь поставит Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге.

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