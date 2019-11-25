Мурманский морской рыбный порт «переложил экологические проблемы» на город

Как «Арктик-ТВ» сообщало, на прошлой неделе Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура на своём официальном ресурсе сообщила о том, что в ходе проверки Мурманского морского рыбного порта обнаружила факты сброса сточных вод в Кольский залив и несанкционированные свалки отходов.

ММРП считает, что заключение прокуратуры формально верно, а фактически – нет. Как отмечает пресс-служба предприятия, «практически ни у одного предприятия, располагающегося на старых коммунальных сетях в Мурманске, нет очистных сооружений. Все, включая почти 300-тысячное население, спускают отходы в Кольский залив, поскольку таких сооружений нет и у города. Вина рыбного порта только в том, что часть сетей общесплавной и ливневой канализации Мурманска в своё время оказались в его ведении, исключительно по территориальности. А город как сбрасывал свои сточные воды в эти сети, так и продолжает по сей день. Анализ загрязнения в первом грузовом районе порта показывает, что в нём присутствует большое количество технических масел, следы нефтепродуктов, а также отходы рыбопереработки».

Как отмечают специалисты рыбного порта, на их территории располагаются почти 200 юридических лиц.

В 2018 году предприятие разработало проект строительства очистных сооружений в Южном грузовом районе порта, который уже прошёл без замечаний стадию общественных обсуждений. Впереди – государственная экологическая экспертиза, а в 2020 году начнётся строительство. Все нефтезагрязненные ливневые сточные воды с объектов рыбного порта будут проходить через эти очистные, заверяют владельцы порта. При этом они отмечают, что проблемную трубу в Северном грузовом район «можно просто заглушить. Правда, возникает вопрос: что в таком случае будут делать предприятия, расположенные выше порта и сливающие свои хозяйственно-бытовые стоки в эти коммуникации?».