Мурманский морской торговый порт отгородится от города защитной стенкой уже в этом году

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) в 2017 году, который был объявлен Годом экологии, планирует сократить в 200 раз эрозию угольной пыли на складах в Мурманском порту за счёт закрытия их территории с четырёх сторон защитными стенками. Об этом ТАСС сообщили в компании.

В СУЭК отметили, что в 2017 году в порту дополнительно установлена 291 секция защитных стенок высотой от 2,5 до 4,4 метра каждая.

«Осенью сюда начнут поступать стенки высотой в 6 метров. Общая длина этой защитной стенки составит 2400 метров. Все это позволит закрыть складские штабели с четырех сторон, что приведет к уменьшению эрозии пыли с поверхности штабелей в 200 раз», - говорится в сообщении.

В дальнейшем специальные ветрозащитные экраны появятся и вокруг самого портового угольного терминала.

«Они чем-то напоминают антишумовые заборы, стоящие вдоль крупных автомагистралей, только высотой 20 метров», - пояснили в СУЭК. С помощью таких экранов практически полностью прекратится вынос пыли за территорию порта.