Мурманский морской торговый порт отмечает 104-летие

30 августа в Мурманском морском торговом порту прошёл тожественный митинг, посвященный 104-й годовщине со дня основания градообразующего предприятия.

«В настоящее время Мурманский морской торговый порт является одним из важнейших транспортных узлов как для Арктики, так и для России в целом. За этот год мы в очередной раз достигли новых рекордных показателей, продолжаем обновление техники, инфраструктуры, ввели в эксплуатацию первую очередь пылеветрозащитных экранов. Это результат нашей совместной поступательной работы», - подчеркнул генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.

Поздравляя коллег с памятной датой, генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько отметил, что в своем развитии порт устремлен в будущее. Уже в ближайшее время начнется реализация проектов, результаты которых рассчитаны на период свыше 50 лет. Речь идет о реконструкции гидротехнических сооружений, срок службы которых – минимум полвека.

«Мурманск был, есть и будет оставаться точкой притяжения для всей страны благодаря тому, что более века назад на Кольском полуострове появились первые причалы нашего порта, которые стали настоящими «причалами судьбы» для многих поколений мурманчан», - подчеркнул генеральный директор предприятия.

В рамках митинга состоялась торжественная церемония открытия обновленной Доски Почёта с портретами лучших работников минувшего года. За успешную реализацию масштабных проектов особо отличившиеся сотрудники предприятия были награждены грамотами от Министерства энергетики Мурманской области и АО «ММТП», а также подведены итоги конкурса по охране труда.

Помимо этого, генеральный директор акционерного общества дал старт юбилею - 105-летию Мурманского морского торгового порта. Завершением митинга стала экологическая акция у здания Управления порта, где были высажены новые саженцы деревьев.

Торжества, посвященные дню рождения Мурманского морского торгового порта, продолжатся 1 сентября. В честь дня рождения старейшего предприятия города на центральной площади Мурманска «Пять углов» состоится живое выступление знаменитого музыкального коллектива «Хор Турецкого». Выступление популярных музыкантов – это подарок работникам АО «ММТП», их семьям и всем мурманчанам от градообразующего предприятия.