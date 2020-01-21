По итогам оценки хозяйственной деятельности, проведенной специалистами Международного экологического фонда «Чистые моря», Мурманский морской торговый порт получил Платиновый сертификат соответствия экологическому стандарту «Чистый порт». Стандарт входит в систему добровольной сертификации и зарегистрирован в соответствующем Едином реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ.

Критериями оценки являлось наличие необходимой документации и ее соответствие действующему природоохранному законодательству, применение наилучших доступных технологий, а также функционирование систем экологического менеджмента, очистки воды, регулирования и снижения выбросов, обращения с отходами, производственного экологического контроля. Также учитывались дополнительные обязательства, принятые на себя предприятием, в частности, в рамках соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

«Для того, чтобы пройти эту сертификацию, аудиторы анализировали деятельность порта за последние четыре года, и по результатам проверки Мурманский морской торговый порт получил наивысшую оценку, подтверждающую серьезные успехи, достигнутые ММТП за последние годы в вопросах реализации экологической программы, и свидетельствующую о внимании, которое мурманские портовики уделяют вопросам экологии», - отметил технический директор АО «Мурманский морской торговый порт» Евгений Гуляев.

Стандарт «Чистый порт» - это свод правил в области экологической безопасности для морских портов, осуществляющих перевалку навалочных грузов. Стандарт объединил в себе требования природоохранного законодательства, опыт экологов, а также наилучшие доступные технологии. Стандартизации предшествует комплексный экологический аудит хозяйственной деятельности морского терминала. Проект поддержан Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Напомним, что в 2018 году ММТП впервые получил международный сертификат ISO 14001:2015, подтвердив соответствие своей деятельности международной системе экологического менеджмента. В конце 2019 предприятие прошло инспекционный контроль на соответствие требованиям международного экологического стандарта и сохранило право на международный экологический сертификат.