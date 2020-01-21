Мурманский морской торговый порт получил Платиновый сертификат соответствия экологическому стандарту «Чистый порт»
По итогам оценки хозяйственной деятельности, проведенной специалистами Международного экологического фонда «Чистые моря», Мурманский морской торговый порт получил Платиновый сертификат соответствия экологическому стандарту «Чистый порт». Стандарт входит в систему добровольной сертификации и зарегистрирован в соответствующем Едином реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ.
Критериями оценки являлось наличие необходимой документации и ее соответствие действующему природоохранному законодательству, применение наилучших доступных технологий, а также функционирование систем экологического менеджмента, очистки воды, регулирования и снижения выбросов, обращения с отходами, производственного экологического контроля. Также учитывались дополнительные обязательства, принятые на себя предприятием, в частности, в рамках соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.
«Для того, чтобы пройти эту сертификацию, аудиторы анализировали деятельность порта за последние четыре года, и по результатам проверки Мурманский морской торговый порт получил наивысшую оценку, подтверждающую серьезные успехи, достигнутые ММТП за последние годы в вопросах реализации экологической программы, и свидетельствующую о внимании, которое мурманские портовики уделяют вопросам экологии», - отметил технический директор АО «Мурманский морской торговый порт» Евгений Гуляев.
Стандарт «Чистый порт» - это свод правил в области экологической безопасности для морских портов, осуществляющих перевалку навалочных грузов. Стандарт объединил в себе требования природоохранного законодательства, опыт экологов, а также наилучшие доступные технологии. Стандартизации предшествует комплексный экологический аудит хозяйственной деятельности морского терминала. Проект поддержан Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Напомним, что в 2018 году ММТП впервые получил международный сертификат ISO 14001:2015, подтвердив соответствие своей деятельности международной системе экологического менеджмента. В конце 2019 предприятие прошло инспекционный контроль на соответствие требованиям международного экологического стандарта и сохранило право на международный экологический сертификат.