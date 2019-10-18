Мурманский морской торговый порт посетили воспитанники детского технопарка «Кванториум»

Сегодня воспитанники детского технопарка «Кванториум» Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» посетили градообразующее предприятие в рамках совместного проекта. Главной целью экскурсии является изучение структуры Мурманского морского торгового порта для дальнейшего создания промышленного 3D макета грузового района № 2.

Мурманские портовики рассказали юным изобретателям о деятельности крупнейшей стивидорной компании Арктического бассейна, технических особенностях портовской техники и масштабных экологических проектах. Также, сотрудники АО «ММТП» организовали познавательные экскурсии на смотровую площадку, производственные объекты и в музей предприятия.

Напомним, что к разработке трехмерной копии грузового района № 2 ребята приступили еще летом. В настоящий момент работа находится на стадии проектирования. Предполагается, что промышленный макет производственной площадки будет воссоздан в масштабе 1/87 с детальной точностью: будут отображены часть водной акватории возле причалов с теплоходами под погрузку, единицы специальной техники, пушки пылеподавления и пылеветрозащитные экраны. При этом вся модель будет динамичной и продемонстрирует процесс обработки грузов со звуковым и световым сопровождением.

Справиться с такой сложной задачей помогают ребятам высокотехнологичное оборудование технопарка и наставники - педагоги и специалисты порта. Каждая модель будет напечатан на 3D-принтере.

Сроки сдачи проекта намечены на сентябрь 2020 года, что послужит подарком кванторианцев к 105-летию Мурманского морского торгового порта. Руководство АО «ММТП» планирует разместить данную работу в качестве экспоната в музее истории предприятия.

Мурманские портовики – постоянные партнеры детской инновационной площадки «Кванториум 51». Они регулярно придумывают для ребят интересные прикладные задания, выступают в качестве экспертов и консультантов при тестировании их работ.