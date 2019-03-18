Мурманский морской торговый порт принял участников Всероссийской недели высоких технологий

В рамках 8-й Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства НВТИТ-2019 учащиеся школ региона посетили Мурманский морской торговый порт. Знакомство с градообразующим предприятием Мурманска было организовано Региональным ресурсным центром программы «Школьная лига РОСНАНО» - областным центром дополнительного образования «Лапландия» совместно с АО «ММТП».

Напомним, в рамках проекта с 11 по 17 марта 2019 года во всех школах страны прошли тематические мероприятия, в рамках которых учителя, школьники и их родители знакомились с инновациями на производстве. В Мурманском морском торговом порту для юных исследователей были организованы экскурсия в музей предприятия, посещение Аллеи портовиков, продемонстрированы современные технологии, применяемые в порту. Ребята смогли познакомиться с историей и сегодняшним днем старейшего в Мурманской области предприятия.

Активное сотрудничество с образовательными организациями Мурманска и Мурманской области является неотъемлемой частью деятельности АО «ММТП». Её цель – подготовка кадрового резерва для предприятия, а также помощь учащимся школ и вузов в выборе профессии.