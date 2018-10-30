Мурманский морской торговый порт стал лучшим градообразующим предприятием

Общественно-экспертная комиссия XIV Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности России-2018», организованного в рамках Международного форума «Содействие модернизации и инновациям России», признала АО «Мурманский морской торговый порт» победителем в номинации «Лучшее градообразующее предприятие».

«Активная природоохранная деятельность является для нас одним из приоритетов. На предприятии реализуется масштабная экологическая программа, рассчитанная на период с 2017 по 2021 гг. стоимостью около 3 млрд рублей. Это важнейшая часть стратегии развития предприятия как социально ответственной компании», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.

Экологический конкурс «Лидер природоохранной деятельности России» проводится в России ежегодно по инициативе международного форума «Мировой опыт и экономика России». Среди его целей - общественное поощрение промышленных предприятий за системную работу, способствующую устойчивому развитию российской экономики, улучшению здоровья населения и обеспечению экологической безопасности. В состав жюри конкурса вошли представители федеральных министерств, профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы ФС РФ, руководители общественных организаций, известные ученые и ректоры вузов. Из числа компаний, входящих в структуру АО «СУЭК», в рамках конкурса также было отмечено АО «Дальтрансуголь», которое стало победителем в номинации «За экологическую ответственность».

Полученные награды подтверждают высокий статус экологической ответственности предприятий, и являются свидетельством общественного признания достижений в области охраны окружающей среды и создании условий безопасного производства. Победы в конкурсе стали возможны благодаря комплексному системному подходу в работе АО «Мурманский морской торговый порт» и АО «Дальтрансуголь» по соблюдению требований санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства.