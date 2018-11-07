Мурманский морской торговый порт стал победителем международного конкурса в номинации «Я волонтёр»

АО «ММТП» стал бронзовым призёром VI Международного конкурса среди организаций на лучшую систему работы с молодёжью в номинации «Я волонтёр». Подведение итогов состоялось в конце октября в Югорске, куда были приглашены представители ведущих организаций и компаний из различных городов России и СНГ.

Мурманский морской торговый порт с проектом «Волонтёрский отряд» представляла активистка добровольческого движения АО «ММТП» Надежда Фролова. Наша коллега рассказала о деятельности отряда, реализуемых проектах, достигнутых результатах и планах. Надежде удалось не только успешно защитить свой проект, но и пообщаться с коллегами из других регионов, принять участие в тренингах и мастер-классах по социальному проектированию.

Согласно решению жюри, из восьми представленных проектов «Волонтёрский отряд» Мурманского морского торгового порта получил положительную оценку и вошёл в тройку победителей в номинации «Я волонтёр».