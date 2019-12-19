Мурманский морской торговый порт стал ярче и безопасней

В преддверии Нового года в Мурманском морском торговом порту реализована масштабная программа подсветки зданий, визуализации маршрутов и указателей. Всего за полгода с помощью специального светового оборудования мурманские портовики обновили фасады и дороги предприятия.

Теперь на градообразующем предприятии Мурманска подсвечены не только портальные краны, но и крупные производственные объекты, а также снего- и туманообразующие пушки. В настоящее время контурной подсветкой оборудованы управление грузового района №2, дирекция по персоналу, склады и музей АО «ММТП». Некоторые из них мурманские портовики украсили «яркими именами» - десять производственных объектов получили наружные световые конструкции с наименованиями подразделений.

Ещё одним важным нововведением стало проекционное оборудование. На зданиях и грузовых площадках смонтированы проекторы, которые обеспечивают визуализацию предупреждающих и запрещающих знаков на рабочих покрытиях при выходе в зону проведения погрузочно-разгрузочных операций. Это оборудование позволяет транслировать знаки вне зависимости от состояния покрытия – их будет видно в любую погоду.

Помимо световых решений, специалисты отдела инженерных сетей АО «ММТП» совместно с подрядчиком установили более 130 дорожных и предупреждающих знаков на производственной площадке, а также смонтировали современные информационные стенды с навигационными картами. Один из таких стендов достигает размера рекламного билборда.

Каждый из элементов масштабной программы подсветки зданий, визуализации маршрутов и указателей призван не только способствует повышению уровня комфорта и безопасности нахождения сотрудников в производственной зоне, но и украшает здания и объекты Мурманского морского торгового порта.