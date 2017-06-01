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Мурманская область. Арктика01.06.17 13:35

Мурманский морской торговый порт становится базой летней практики студентов из вузов страны

В Мурманском морском торговом порту началась стажировка студентов Сибирского государственного университета водного транспорта. Получить практические навыки по выбранным портовым специальностям в Мурманск из Новосибирска приехала группа из шести человек: двое юношей проходят практику в должности стивидора, две девушки - в должности начальников складского хозяйства (сменного). Ещё двое молодых людей стажируются в должностях инженеров по железнодорожным операциям.

Руководят практикой опытные мурманские портовики: Андрей Герасимов, Надежда Бобрикова, Валерий Великов, Юлия Платонова, Ольга Полевикова и Александр Гульков. Причем Андрей Герасимов и Валерий Великов сами когда-то также приезжали на практику в ММТП из Новосибирска, а затем, получив высшее образование, вернулись работать в порт.

Летняя практика студентов из Новосибирского вуза в Мурманском морском торговом порту проводится с 2003 года. За это время стажировку прошли уже 80 студентов, 14 из них в разное время приехали работать в наш порт. 12 выпускников Сибирского государственного университета водного транспорта и сейчас трудятся в ПАО «ММТП».

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