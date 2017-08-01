Мурманский морской торговый порт участвует в реализации программы «Северный завоз – 2017»

В ПАО «ММТП» завершена погрузка 10 тысяч тонн угля на сухогруз Арктического морского пароходства «Таймыр» и сегодня судно направится в пункт назначения – Нижнеянский речной порт, расположенный на севере Якутии.

Это уже вторая партия топлива, перегружаемая мурманскими портовиками в рамках программы северного завоза – в начале месяца аналогичный объём был отправлен на сухогрузе «Тамбей». Доставляемый запас топлива обеспечит функционирование труднодоступных населенных пунктов, расположенных на Арктическом побережье.

Также по программе северного завоза в Мурманском морском торговом порту осуществляется перевалка каботажных контейнеров. Силами мурманских портовиков производится выгрузка и погрузка контейнеров на автомобили, а также подвоз порожних контейнеров для их затаривания. За первые шесть месяцев 2017 года в ПАО «ММТП» обработано 868 контейнеров общим весом более 10 тысяч тонн.