Мурманский морской торговый порт украсил герб Мурманска высотой 20 метров

В Мурманском морском торговом порту продолжаются работы по строительству второй и третей очередей пыле-ветрозащитных экранов. Первая очередь была открыта в апреле 2019 года и составила 568 метров. Второй и третий этапы – это ещё 1336 метров.

В настоящее время на территории предприятия проводятся предусмотренные планом работы. На некоторых участках возведение экранов уже завершено. Экраны выполнены в яркой цветовой гамме, напоминающей северное сияние. При этом в центре художественной композиции находится герб города-героя Мурманска. Его высота, как и пыле-ветрозащитных экранов, - 20 метров.

Напомним, что возведение экранов – это часть масштабной экологической программы, реализуемой АО «ММТП» с общим объёмом финансирования более 3 млрд рублей. Объём инвестиций в этот проект составляет свыше 700 млн рублей из средств АО «Мурманский морской торговый порт».