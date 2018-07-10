Мурманский морской торговый порт увеличивает число пушек системы пылеподавления

Мурманский морской торговый порт продолжает совершенствовать комплексную систему пылеподавления, действующую на предприятии. В настоящий момент на территории грузового района № 1 порта подрядчики из Академии промышленного пылеподавления «Борей» производят монтаж четырёх новых генераторов снега и водяного тумана производства итальянской компании на каркасы опорных конструкций.

На этом мурманские портовики решили не останавливаться. С целью повышения эффективности и усиления системы пылеподавления до конца текущего года планируется установить ещё шесть генераторов снега и водяного тумана TF-10 от «EmiControls» в рамках масштабной экологической программы ПАО «ММТП».

На территории Мурманского морского торгового порта в скором времени будут функционировать уже 17 генераторов, что является рекордным количеством установок в сравнении с другими российскими стивидорными компаниями.