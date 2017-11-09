Мурманский морской торговый порт увеличивает количество пушек на причалах

На производственной площадке грузового района № 1 ПАО «ММТП» начался монтаж ещё четырех стационарных снеговых и туманообразующих пушек. С учетом уже действующих в ПАО «ММТП» установок пылеподавления их общее количество составит 11 единиц.

Специалисты компании «Академия промышленного пылеподавления «Борей» устанавливают на заранее возведенные фундаментные основания генераторы снега и тумана производства итальянской компании «ТехноАльпин». Благодаря 24 форсункам и 8 нуклеаторам каждая такая установка обеспечивает эффективное пылеподавление на площади не менее 14,5 тысячи квадратных метров.

Автоматизированная система обогрева исключает обледенение форсунок и трубопроводов и обеспечивает непрерывную всесезонную работу установок в температурном диапазоне наружного воздуха от –30 до +30 градусов.

Турбина с расположенным внутри двигателем работает со скоростью 1500 оборотов в минуту, что обеспечивает минимальный уровень вибрации и шумовой нагрузки.