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Мурманская область. Арктика19.12.17 16:15

Мурманский морской торговый порт увеличивает мощность «вооружения» по подавлению пылеобразования

Четыре новых генератора снега и водяного тумана производства итальянской компании  установлены на высоких опорных конструкциях на территории грузового района № 1. «Пушки», как ещё называют эти установки, изготовлены по специальному заказу портовиков. Они адаптированы для работы в условиях заполярного климата. При положительных значениях температуры окружающего воздуха распыляется мельчайшая водяная взвесь. При наступлении морозной погоды продуктом системы становится снег, который покрывает склады навалочных грузов и технологические проезды, препятствуя ветровой эрозии.

Благодаря имеющимся на каждом генераторе 24 форсункам  и 8 нуклеаторам, установки распыляют снег и туман в радиусе до 110 метров. С учётом ветрового переноса каждая «пушка» обеспечивает осаждение пыли на площади около 14,5 тысячи квадратных метров, что примерно равняется двум стандартным футбольным полям.

Турбины, предназначенные для рассеивания снега и тумана, имеют внутренне расположение двигателей, что обеспечивает минимальный уровень вибрации и шумовой нагрузки.

Похожая стационарная система пылеподавления успешно применяется мурманскими портовиками на грузовом районе № 2 с июля 2015 года. Она позволила снизить концентрацию пыли на промышленной площадке и на границе санитарно-защитной зоны порта на 49 процентов, что подтверждается контрольными измерениями специалистов ведущего в нашей стране НИИ «Атмосфера».

В 2018 году Мурманский морской торговый порт планирует увеличить мощность стационарной системы пылеподавления на грузовом районе № 1, установив ещё 4 аналогичные установки.

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