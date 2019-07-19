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Мурманская область. Арктика19.07.19 10:56

Мурманский морской торговый стал героем сразу нескольких патриотических фильмов

Мурманский морской торговый порт стал местом съёмок сразу нескольких исторических фильмов известного кинодокументалиста Леонида Млечина. Картины «На подвиг Отчизна зовет» и «Закаленные северной широтой» посвящены героическому прошлому города-героя Мурманска и важной роли градообразующего предприятия в Великой Отечественной войне.

Съёмки проходили у пирса дальних линий на территории грузового района № 1 и в музее АО «ММТП», где представлены экспонаты, сохранившиеся еще со времен войны. Об истории порта столичной съемочной группе рассказал ветеран предприятия Юрий Шумилкин.

Также в съёмках патриотических фильмов приняли участие бойцы «Трудового отряда СУЭК». Ребята поделились своими знаниями о Мурманске, поскольку их работа была совмещена с изучением истории родного города, его улиц и памятных мест.

Как сообщают портовики в соцсети «ВКонтакте»,  Мурманский морской торговый порт часто становится героем исторических картин, посвященных Великой Отечественной войне. Напомним, что Мурманский морской торговый порт принял 27 союзных конвоев, а также несколько одиночных судов и боевых кораблей, обработал в общей сложности более двух миллионов тонн военных и народнохозяйственных грузов. Под бомбежками, на трудовом посту, погибли 103 портовика.

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