Мурманский морской торговый стал лауреатом Национальной Премии «Транспортная безопасность России-2019»

Мурманский морской торговый порт вошёл в тройку лидеров Национальной Премии «Транспортная безопасность России-2019» в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры или, перевозчик морского или речного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности».

Национальная премия «Транспортная безопасность России – 2019» учреждена Ассоциацией «Транспортная безопасность» и Фондом «Транспортная безопасность» при поддержке Министерства транспорта РФ и Комитета по транспорту Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Цель премии – поощрение и пропаганда достижений, передовых методов и решений в области обеспечения транспортной безопасности, оценка достижений предприятий и организаций, руководителей и специалистов транспортной отрасли, органов государственной власти, способствующих развитию и укреплению транспортной безопасности в Российской Федерации.

«Наши порты добросовестно и ответственно относятся к вопросам транспортной безопасности. На своих производственных площадках мы внедряем весь комплекс наилучших доступных технологий, который положительно сказывается как на качество экологической обстановки, так и транспортной безопасности», - отметил заместитель генерального директора», – отметил директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский.

Торжественная церемония награждения победителей Национальной Премии «Транспортная безопасность России-2019» состоится в рамках Научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика.» 14 ноября в Москве.