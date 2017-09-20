Мурманский областной драматический театр открывает новый 79-й театральный сезон

22 сентября Мурманском областном драматическом театре состоится торжественное открытие 79-го творческого сезона.

Новый творческий сезон театр открывает спектакль «…Будем жить как боги?..» по пьесе Юрия Полякова. Пьеса правдивая и острая. Как определил Юрий Поляков, «о столкновении поколений и их страстей». Главные герои спектакля – члены семьи Гаврюшиных, чей привычный мир рушится с появлением нового ученика Веры Николаевны - Артема Бударина, самородка, сибиряка, бывшего спецназовца. Энергичный, способный и успешный Артем, непохожий на обычное окружение домочадцев, очень заинтересовал и Веру Николаевну, и ее дочь Алену.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев, художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева.

В спектакле заняты актеры: Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Алексей Худяков.